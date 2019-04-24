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Burun dolgusu nedir zararları var mıdır?

Burun dolgusu nedir zararları var mıdır?

Sorunlu buruna neştersiz olarak burun dolgusu ile çözüm oluşturulabileceğini belirten Uzman Dr. Jale Şenyurt, bu dolgu hakkında bilgi verdi.

Burun sorunlarının bir çok kişi için can sıkıcı sorunların başında geldiğini dile getiren Dr. Jale Şenyurt, “Ancak ameliyatsız burun estetiği olarak da adlandırılan burun dolgusu ile sorunlu burunlara çözüm olabiliyor. Acısız ve ağrısız bir işlem olan burun dolgusu günlük hayata hızlıca geri dönüşü de sağlıyor. Cerrahi bir müdahale yapılmadan gerçekleştirilen burun dolgusu işlemi ile burunda şekil değişiklikleri yapılabiliyor. İşlem burun ucu kaldırma ,burun eğriliği, burun asitmetrisi düzeltilmesi ve burunda çökük alanların doldurulması için uygulanıyor.” dedi.

İşlem kaç dakika sürüyor?
Uzman Dr.Jale Şenyurt, burun dolgusu işleminin lokal anestezik kremle burun tamamen uyuşturularak gerçekleştiğini belirterek, “10-15 dakika gibi zamanda uygulanan işlemde acı ve ağrı hissi meydana gelmiyor."

"Burun sorununu gidermek için buruna hyaluronik asit türevleri enjekte ediliyor. Ardından kişi günlük yaşamına geri dönebiliyor. İşlem sonrası kişi de şişlik ve morluk da oluşmuyor."

Dolgunun etkisi
"Dolgunun etkisi 18 aya kadar sürebiliyor ve dolgu etkisi geçtikten sonra tekrar uygulanabiliyor. Yalnız bu uygulama mutlaka uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilmelidir” şeklinde konuştu. 

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