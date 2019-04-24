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Nagehan Alçı paylaştı İstanbul seçimi için müthiş iddia

Nagehan Alçı paylaştı İstanbul seçimi için müthiş iddia

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, YSK içinde 4 üyenin İstanbul seçiminin tekrarından yana olduğu, 4’ünün karşı durduğu, 3’ünün ise kararsız olduğu iddiasını köşesine taşıdı.

İstanbul seçimlerinde söz sözü YSK söyleyecek. 31 Mart seçimlerinde sürprize sahne olan İstanbul için AK Parti, seçimlerin iptali ve yenilenmesi için 3 bavul dolusu belgeyle YSK'ya başvurdu.

Gözlerin çevrildiği YSK'daki toplantıdan yansıyanları ve çarpıcı bir iddiayı Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "YSK toplantısında neler yaşandı? Süreç nasıl işleyecek?" başlıklı köşesinde böyle aktardı: 

"Günlerdir bana telefonlar ve e-mailler geliyor. Nereye gitsem, iş dünyasının en tanınmış isimlerinden, akademi ve bürokrasinin birçok önemli şahsiyetine kadar onlarca kişi birçok söylentiyi dillendiriyor. Mesela kulağıma sıklıkla YSK içinde 4 üyenin İstanbul seçiminin tekrarından yana olduğu, 4’ünün karşı durduğu, 3’ünün ise kararsız olduğu iddiası çalınıyor.

Kim karşı, kim yana oylaması yok

Halbuki ilk olarak şunu açıklığa kavuşturalım: Süreç böyle bir süreç değil. Günün sonunda  YSK “Kim yeniden seçimden yana, kim karşı” oylaması yapmayacak. İddialar teker teker ele alınıp, kısıtlı ve ölü seçmen başlıkları hariç  diğerlerinde oy çokluğu ile kabul ya da red kararı çıkacak ve  bunun sonuçlarından etkilenecek seçmen sayısı Ekrem İmamoğlu’na seçim kazandıran seçmen sayısından fazla ise yeniden seçim denecek, değil ise mevcut sonuç nihaileşecek.

Meclisin gerginliği toplantıya yansıyor mu?

Dünkü toplantı 11 gibi başladı. Hem AK Partili hem CHP’li hem de MHP’li üyelerin hepsi bir konuda mutabık: YSK’nın içindeki hava gayet sakin. Siyasetin gerginliği ve kutuplaşmasının yansıması hissedilmiyor.

Burada gördüğüm kadarıyla iş tamamen matematiksel bir sürece dönüşmüş. Yani itiraz maddeleri içinde kabul görecek olanların sonuçları hesaplanacak ve ortaya çıkan rakam kararı belirleyecek."

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı

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