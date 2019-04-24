Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim belli oldu

Fenerbahçe'deki kötü gidişat kalan 5 maçta da devam ederse Ali Koç, Abdullah Avcı'yı göreve getirecek.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala düşme tehlikesinden kurtulamayan Fenerbahçe'de birkez daha operasyon gündemde. Sezon ortasında Ersun Yanal'ı göreve getirip 1.5 yıllık sözleşme imzalayan yönetim, tecrübeli hocayla yeni sezonun planlamasını da yapıyordu. Ancak alınan kötü sonuçların ardından Yanal ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

Rota Abdullah Avcı'ya dönecek

Takvim'in aktardığı bilgiye göre; Birçok yöneticinin Yanal'la yola devam etmeme konusunda görüş bildirdiği öğrenildi. Eğer kalan 5 haftada kötü gidiş devam edeserse operasyonun kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. Bu durumda rota Abdullah Avcı'ya dönecek.



İlk teklif Avcı'ya yapılacak

Başkan Ali Koç'un, Yanal'la yolların ayrılması halinde ilk teklifi Avcı'ya yapacağı belirtiliyor. Koç büyük bir hayranlık duyduğu tecrübeli hocayı sezon başında da göreve getirmeyi düşünmüştü.

Ayrılık kararı alacak

2014 yılından bu yana Başakşehir'i çalıştıran Avcı'nın şampiyonluğun kaçması halinde kesin olarak ayrılık kararı alacağı belirtiliyor. Avrupa'dan önemli kulüpler de Avcı'yla yakından ilgileniyor.