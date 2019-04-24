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Joe Biden ABD başkanlık yarışına giriyor

Joe Biden ABD başkanlık yarışına giriyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden'ın 2020 seçimleri için yarışa girmeye karar verdiği ve perşembe günü aday adaylığını açıklayacağı iddia edildi.

Amerikan medyasına açıklamalar yapan Biden'a yakın kaynaklara göre, eski Başkan Yardımcısı Biden, başkanlık yarışına girmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Uzun süredir yarışa girip girmeme kararı merakla beklenen 76 yaşındaki Biden'ın perşembe günü video yayımlayarak Demokrat Partiden başkan aday adaylığını resmen açıklayacağı belirtildi.

Söz konusu haberlerde, Biden'ın seçim kampanyasındaki ana temasının "ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ı yenebilecek ve partiyi bir araya getirebilecek tek Demokrat adayın kendisi olacağı" kaydedildi.

Henüz adaylığını ilan etmedi

Kamuoyu yoklamalarında henüz aday adaylığını ilan etmemiş olmasına rağmen Biden, Demokrat seçmenler arasında en fazla rağbet gören isim olarak dikkat çekiyordu.

Monmouth Üniversitesinin bugün yayımladığı güncel bir ankete göre Biden Demokrat seçmenler arasında yüzde 27 ile listenin başında gözükürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders ise yüzde 20 ile ikinci sırada geliyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Partide 20'den fazla isim başkanlık koltuğu için yarışa girerken, Cumhuriyetçilerde mevcut Başkan Trump'ın ikinci dönemi için yarışa girmesi bekleniyor.

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