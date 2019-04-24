Medel'den Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş, Şilili futbolcu Gary Medel'in sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı
Beşiktaş'ta, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda yapılan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Şilili futbolcu Gary Medel'in ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Medel'in muayenesinde ve çekilen MR'sinde sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Medel'in tedavisinin yaklaşık 3 hafta süreceği öğrenildi.