Devlet Bahçeli MHP'li Cemal Enginyurt'un ulumasına bakın ne yorum yaptı

Tanrı Dağları'nda uluma videosu sosyal medyada gündem haline gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a MHP lideri Devlet Bahçeli'den destek geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tanrı Dağları'nda uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Cemal Bey'in bulunduğu yerde siz de olsanız bozkurt gibi ulursunuz" dedi.

Sosyal medyada sıkça izlenen video olumlu ve olumsuz çok sayıda tepki almıştı.

Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı.

Enginyurt'un uluma videosu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

"Siz de olsanız ulursunuz''

MHP lideri, "Cemal Bey'in bulunduğu yerde siz de olsanız bozkurt gibi ulursunuz" cevabını verdi.