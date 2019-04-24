HABER /  AK PARTİ

Uğuroğlu'ndan çok tartışılacak "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" çıkışı!

Uğuroğlu'ndan çok tartışılacak "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" çıkışı!

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, yeni yazısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye yönelttiği eleştirilere ilişkin "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" ifadelerini kullandı.

Orhan Uğuroğlu, "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" başlığıyla yayımlanan yazısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Partimiz dar ve çıkarcı bir gruba terk edilemez" ifadesine değindi.

"Resmen rakip olduğunun ifadesidir"

Uğuroğlu, "Ahmet Davutoğlu'nun bu cümlesi Recep Tayyip Erdoğan'a resmen rakip olduğunun ifadesidir" diye yazdı.

"Şu vurgular Davutoğlu'nun niyetini ortaya koyuyor"

Uğuroğlu açıklamaları madde madde şöyle sıraladı:

-2013 yılında Gezi olayları ile başlayan, 17/25 Aralık komploları ile devam eden, çukur eylemleri ile tehlikeli boyutlara ulaşan ve nihayet 15 Temmuz hain darbe girişimi…

-Bugün kritik bir tarihi eşikte bulunuyoruz… AK Parti'nin 2. Genel Başkanı ve ülkemizin halk tarafından seçilmiş son Başbakanı olarak bu sorumluluk bilinci ile…

-Partimizin ve ülkemizin geleceği için bu mesajların doğru anlaşılması ve gereğinin yapılması büyük bir önem arz etmektedir.

-Milletimizin tercihlerindeki değişikliklerden gerekli mesajlar çıkarılmaz, atılması gereken adımlar kararlılıkla atılmaz ise hem AK Parti olarak bizleri hem de ülkemizi zor bir dönem beklemektedir.

"Ortak vicdan ve akıl" vurgusu

Öte yandan Uğuroğlu Davutoğlu'nu AK Partililere de yaptığı şu çağrıyı köşesine taşıdı:

Partimizin yöneticilerini ve ilgili kurullarını, partimizin vefakâr ve fedakâr tabanını, kanaat önderlerimizi, aydınlarımızı ortak vicdanımız, ortak aklımız ve ortak irademiz temelinde ortak geleceğimizi belirlemek için omuz omuza vermeye davet ediyorum. Gün devlet aklını, insan onuru ve millet vicdanı ile buluşturma günüdür.

Yazının tamamını okumak için lütfen tıklayınız!

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sri Lanka'daki saldırıda ölü sayısı 359’a yükseldi
Sri Lanka'daki saldırıda ölü sayısı 359’a yükseldi
Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim belli oldu
Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim belli oldu
Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'na saldırı" ile ilgili bomba açıklamalar!
Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'na saldırı" ile ilgili bomba açıklamalar!
Kostas Mitroglou patladı: Aptalca şeylere inanmayın
Kostas Mitroglou patladı: Aptalca şeylere inanmayın
Nagehan Alçı paylaştı İstanbul seçimi için müthiş iddia
Nagehan Alçı paylaştı İstanbul seçimi için müthiş iddia
Fenerbahçe Beko'dan kritik zafer
Fenerbahçe Beko'dan kritik zafer
ÖNCEKİ HABERLER
Tottenham Hotspur'a tek golle yetti
Tottenham Hotspur'a tek golle yetti
Almanya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Almanya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
3600 ek gösterge çıkma tarihi maaşa ne zaman yansır?
3600 ek gösterge çıkma tarihi maaşa ne zaman yansır?
Bakırköy’de ticari takside bir kişi hayatını kaybetti
Bakırköy’de ticari takside bir kişi hayatını kaybetti
Kağıthane'de makas atarak kazaya neden olan sürücü durmayarak kaçtı
Kağıthane'de makas atarak kazaya neden olan sürücü durmayarak kaçtı
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Kupada hakemler belli oldu
Kupada hakemler belli oldu
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Yorumlar 3 yorum