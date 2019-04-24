Uğuroğlu'ndan çok tartışılacak "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" çıkışı!

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, yeni yazısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye yönelttiği eleştirilere ilişkin "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" ifadelerini kullandı.

Orhan Uğuroğlu, "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" başlığıyla yayımlanan yazısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Partimiz dar ve çıkarcı bir gruba terk edilemez" ifadesine değindi.

"Resmen rakip olduğunun ifadesidir"

Uğuroğlu, "Ahmet Davutoğlu'nun bu cümlesi Recep Tayyip Erdoğan'a resmen rakip olduğunun ifadesidir" diye yazdı.

"Şu vurgular Davutoğlu'nun niyetini ortaya koyuyor"

Uğuroğlu açıklamaları madde madde şöyle sıraladı:

-2013 yılında Gezi olayları ile başlayan, 17/25 Aralık komploları ile devam eden, çukur eylemleri ile tehlikeli boyutlara ulaşan ve nihayet 15 Temmuz hain darbe girişimi…

-Bugün kritik bir tarihi eşikte bulunuyoruz… AK Parti'nin 2. Genel Başkanı ve ülkemizin halk tarafından seçilmiş son Başbakanı olarak bu sorumluluk bilinci ile…

-Partimizin ve ülkemizin geleceği için bu mesajların doğru anlaşılması ve gereğinin yapılması büyük bir önem arz etmektedir.

-Milletimizin tercihlerindeki değişikliklerden gerekli mesajlar çıkarılmaz, atılması gereken adımlar kararlılıkla atılmaz ise hem AK Parti olarak bizleri hem de ülkemizi zor bir dönem beklemektedir.

"Ortak vicdan ve akıl" vurgusu

Öte yandan Uğuroğlu Davutoğlu'nu AK Partililere de yaptığı şu çağrıyı köşesine taşıdı:

Partimizin yöneticilerini ve ilgili kurullarını, partimizin vefakâr ve fedakâr tabanını, kanaat önderlerimizi, aydınlarımızı ortak vicdanımız, ortak aklımız ve ortak irademiz temelinde ortak geleceğimizi belirlemek için omuz omuza vermeye davet ediyorum. Gün devlet aklını, insan onuru ve millet vicdanı ile buluşturma günüdür.

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