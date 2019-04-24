Der Spiegel'den skandal Türkiye haritası!

Türkiye'nin Hatay'ı topraklarına katma sürecini hatırlatan Alman dergisi Der Spiegel, Türkiye'nin Suriye'deki toprakları kendi ülkesine katmak istediğini iddia etti ve 1920 haritasını paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör faaliyetlerini temizlemek amacıyla hem DEAŞ ile hem de YPG/PKK ile savaştı.

Terör örgütlerinin sınır bölgesindeki faaliyetlerine son veren TSK; El Bab, Cerablus, Afrin gibi bölgelerde güvenliği sağladı.

Ancak Avrupalı bazı terör seviciler, bölge halkının huzura kavuşmasını değil Türkiye'nin Suriye topraklarında faaliyet göstermesini gündemine aldı.

Afrin'le ilgili yalan haber servisi

Alman Der Spiegel dergisi, Afrin'de kültürel ve etnik temizlik yapıldığı yalanını okurlarına servis etti.

Hatay örneği

Türkiye'nin Hatay'ı topraklarına katma sürecini hatırlatan dergi, "Hatay'da Türkler azınlıktı. Fransa bölgeyi Türkiye'ye bıraktıktan sonra Ankara bölgenin demografik yapısını değiştirerek Hatay'ı turkuvaza çevirdi. Şimdi aynı durum Afrin ve diğer bölgeler için de söz konusu olabilir." ifadelerine yer verdi.

Harita alman'ın kaygılarını gösteriyor

Türkiye topraklarının 1920 yılına ait haritasını da okurlarına sunan dergi, yine aynı haritanın gerçekleşmesinden yani Türkiye'nin Musul gibi Suriye'nin kuzeyi gibi bölgelerde etkin olmasından büyük endişe duyuyor.