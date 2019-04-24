HABER /  GÜNCEL

Der Spiegel'den skandal Türkiye haritası!

Der Spiegel'den skandal Türkiye haritası!

Türkiye'nin Hatay'ı topraklarına katma sürecini hatırlatan Alman dergisi Der Spiegel, Türkiye'nin Suriye'deki toprakları kendi ülkesine katmak istediğini iddia etti ve 1920 haritasını paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör faaliyetlerini temizlemek amacıyla hem DEAŞ ile hem de YPG/PKK ile savaştı.

Terör örgütlerinin sınır bölgesindeki faaliyetlerine son veren TSK; El Bab, Cerablus, Afrin gibi bölgelerde güvenliği sağladı.

Ancak Avrupalı bazı terör seviciler, bölge halkının huzura kavuşmasını değil Türkiye'nin Suriye topraklarında faaliyet göstermesini gündemine aldı.

Afrin'le ilgili yalan haber servisi

Alman Der Spiegel dergisi, Afrin'de kültürel ve etnik temizlik yapıldığı yalanını okurlarına servis etti.

Hatay örneği

Türkiye'nin Hatay'ı topraklarına katma sürecini hatırlatan dergi, "Hatay'da Türkler azınlıktı. Fransa bölgeyi Türkiye'ye bıraktıktan sonra Ankara bölgenin demografik yapısını değiştirerek Hatay'ı turkuvaza çevirdi. Şimdi aynı durum Afrin ve diğer bölgeler için de söz konusu olabilir." ifadelerine yer verdi.

Harita alman'ın kaygılarını gösteriyor

Türkiye topraklarının 1920 yılına ait haritasını da okurlarına sunan dergi, yine aynı haritanın gerçekleşmesinden yani Türkiye'nin Musul gibi Suriye'nin kuzeyi gibi bölgelerde etkin olmasından büyük endişe duyuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Medel'den Beşiktaş'a kötü haber!
Medel'den Beşiktaş'a kötü haber!
Devlet Bahçeli MHP'li Cemal Enginyurt'un ulumasına bakın ne yorum yaptı
Devlet Bahçeli MHP'li Cemal Enginyurt'un ulumasına bakın ne yorum yaptı
Barcelona ikinci yarıda coştu
Barcelona ikinci yarıda coştu
Uğuroğlu'ndan çok tartışılacak "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" çıkışı!
Uğuroğlu'ndan çok tartışılacak "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" çıkışı!
Sri Lanka'daki saldırıda ölü sayısı 359’a yükseldi
Sri Lanka'daki saldırıda ölü sayısı 359’a yükseldi
Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim belli oldu
Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Tottenham Hotspur'a tek golle yetti
Tottenham Hotspur'a tek golle yetti
Almanya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Almanya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'na saldırı" ile ilgili bomba açıklamalar!
Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'na saldırı" ile ilgili bomba açıklamalar!
Kostas Mitroglou patladı: Aptalca şeylere inanmayın
Kostas Mitroglou patladı: Aptalca şeylere inanmayın
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Nagehan Alçı paylaştı İstanbul seçimi için müthiş iddia
Nagehan Alçı paylaştı İstanbul seçimi için müthiş iddia
23 Nisan Atatürk sözleri resimli 23 Nisan kutlama sözleri
23 Nisan Atatürk sözleri resimli 23 Nisan kutlama sözleri
Yorumlar 5 yorum