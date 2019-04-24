Nihat Doğan'dan olay yaratacak Erdoğan ve AK Parti itirafı: Yalnız kalırsın!

AK Parti'ye kırgınlığı ve küskünlüğü olduğunu belirten Nihat Doğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: Bu işler hep böyle olur. Devrim önce kendi evlatlarını yemeye başlar. Sen kendi evladını yedirirsen bir tane kim olduğu, ne olduğu ve nereden geldiği belli olmayan bir ucubeye, seni yerlerken de kusura bakmayacaksın.