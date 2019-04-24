Nihat Doğan'dan olay yaratacak Erdoğan ve AK Parti itirafı: Yalnız kalırsın!
Geçtiğimiz aylarda 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Nihat Doğan, katıldığı bir programda hep mağdur olduğunu söyleyerek AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bomba itiraflarda bulundu.
Survivor eski yarışmacısı Birsen Bekgöz ile yaşadığı aşkla zaman zaman gündeme gelen Nihat Doğan, günün çok konuşulan ismi olmayı başardı. Katıldığı 'Magazin Noteri' adlı programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti hakkında açıklamalarda bulunan Doğan, "Ben Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum ama AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor" şeklinde konuştu.
AK Parti'ye kırgınlığı ve küskünlüğü olduğunu belirten Nihat Doğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: Bu işler hep böyle olur. Devrim önce kendi evlatlarını yemeye başlar. Sen kendi evladını yedirirsen bir tane kim olduğu, ne olduğu ve nereden geldiği belli olmayan bir ucubeye, seni yerlerken de kusura bakmayacaksın.
Bizim yolumuz bu değildi!
İlk olarak çıktığı yolun sonralarda farklı bir yere gittiğinden bahseden Doğan, "Bizim çıkmış olduğumuz yol bu yol değildi. Biz ayrıştırma eksenli değil tam tersine birleştirme eksenli bir camiaydık."
"Biz bu yola ayrışmış, yok sayılmış, inkar edilmiş toplumlara imtiyaz verme, onlara bir kimlik, karakter verme, onların da kendilerini bu toplumun öz evlatları olduğu noktasında bir hissiyat kazandırma noktasında yola çıktık."