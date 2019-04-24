Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
Anadolu Ajansı
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 239,7 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 391 lira ve Cumhuriyet altını ise 1.602 liradan işlem görüyor.
Dün ons altındaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 238,5 liradan tamamladı.
Güne yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,50 primle 239,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.602 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.270,33 dolar seviyesinden işlem görüyor