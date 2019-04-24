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Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde oğlunu okula götürürken bindiği araç kaza yapan Munira Abdulla, 27 yıllık komanın ardından uyandı.

1991 yılında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain şehrinde gerçekleşen kazada, 32 yaşındaki Munira Abdulla'nın oğlunu okula götürmek için bindiği araç, bir okul servisiyle çarpıştı. Genç anne komaya girerken, o zaman 4 yaşında olan oğlu Omar, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Yıllarca tüple beslendi

Munira, yattığı hastanede yıllarca tüple beslendi ve fizyoterapi seanslarına girdi. Doktorlar ise gözlerini açabilme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Kraliyet ailesi yıllarca yardım yaptı

Ancak 2017'de Kraliyet Mahkemesi ailenin farkına varınca, Almanya'da tedavi görmesi için yardımda bulundu.

Munira'nın Almanya'daki doktoru Neroloji Uzmanı Ahmad Ryll, "Öncelikli hedefimiz, bilincine kavuşması için vücudundaki organların işlevlerini yerine getirmesini sağlamaktı, Tıpkı büyümesi için iyi toprağa ihtiyaç duyan hassas bir bitki gibi." dedi.

Annesinin adını söylediğini duydu

2018 yılındayken, bir gün annesinin ses çıkarmaya başladığını belirten Omar, "Bundan 3 gün sonra uyandığımda birinin ismimi söylediğini duydum. Bu annemdi, adımı söylüyordu, mutluluktan havalara uçmuştum." dedi.

Yıllardır annesine tedavi sürecinde destek olan Omar, "Umudumu hiç kaybetmedim, bir gün uyanacağını biliyordum." diye konuştu.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne göre, "Bilinç kaybı durumunda, birisini geri getirme ihtimalini tahmin etmek imkansız."

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