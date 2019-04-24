Ersun Yanal isyan etti: İlla derbi mi oynayalım

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisindeki direnci, Alanya karşısında gösteremediklerini söylerken futbolcularına "Koşmanız için illa derbi mi olması gerek?" diyerek sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan ve Ali Koç tarafından kulağı çekilen teknik direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor yenilgisinin ardından, takımla çok sert geçen bir toplantı yaptı.

"Koşmanız için illa derbi mi olması gerek?"

Sabah'ta yer alan habere göre; Büyük maçlarla, diğer karşılaşmalar arasındaki performanstan şikâyetçi olan Yanal, Galatasaray derbisindeki direnci, Alanya karşısında gösteremediklerini söyledi. Sözlerine, "Koşmanız için illa derbi mi olması gerek?" diyerek başlayan Yanal, "Geriye 5 tane 90 dakikamız kaldı. Hepsini de Galatasaray derbisinin sertlik düzeyinde oynamamız gerekiyor. Aksi halde kulüpte çok radikal kararlar alınacak" ifadelerini kullandı.

Topal ve Tolgay kulübeye

Futbolcularının Alanyaspor maçındaki performansını ağır bir şekilde eleştiren Ersun Yanal, Trabzonspor mücadelesinde kadro değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, orta sahada Tolgay Arslan ve Mehmet Topal'ın performansından memnun olmadığı, yerlerine Jailson ve Miha Zajc'a görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Soldado ve Hasan Ali dönüyor

Trabzonspor maçında cezası dolan Hasan Ali sol beke, Soldado ise forvete geçecek. Moses sakatlığı, Mehmet Ekici ise cezası nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.