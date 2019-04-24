HABER /  FENERBAHÇE

Ersun Yanal isyan etti: İlla derbi mi oynayalım

Ersun Yanal isyan etti: İlla derbi mi oynayalım

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisindeki direnci, Alanya karşısında gösteremediklerini söylerken futbolcularına "Koşmanız için illa derbi mi olması gerek?" diyerek sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan ve Ali Koç tarafından kulağı çekilen teknik direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor yenilgisinin ardından, takımla çok sert geçen bir toplantı yaptı.

"Koşmanız için illa derbi mi olması gerek?"
Sabah'ta yer alan habere göre; Büyük maçlarla, diğer karşılaşmalar arasındaki performanstan şikâyetçi olan Yanal, Galatasaray derbisindeki direnci, Alanya karşısında gösteremediklerini söyledi. Sözlerine, "Koşmanız için illa derbi mi olması gerek?" diyerek başlayan Yanal, "Geriye 5 tane 90 dakikamız kaldı. Hepsini de Galatasaray derbisinin sertlik düzeyinde oynamamız gerekiyor. Aksi halde kulüpte çok radikal kararlar alınacak" ifadelerini kullandı.

Topal ve Tolgay kulübeye
Futbolcularının Alanyaspor maçındaki performansını ağır bir şekilde eleştiren Ersun Yanal, Trabzonspor mücadelesinde kadro değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, orta sahada Tolgay Arslan ve Mehmet Topal'ın performansından memnun olmadığı, yerlerine Jailson ve Miha Zajc'a görev vermeyi planladığı öğrenildi. 

Soldado ve Hasan Ali dönüyor
Trabzonspor maçında cezası dolan Hasan Ali sol beke, Soldado ise forvete geçecek. Moses sakatlığı, Mehmet Ekici ise cezası nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın ilk transferi
Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın ilk transferi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
27 yıl komada kalan kadın uyandı
27 yıl komada kalan kadın uyandı
Der Spiegel'den skandal Türkiye haritası!
Der Spiegel'den skandal Türkiye haritası!
Joe Biden ABD başkanlık yarışına giriyor
Joe Biden ABD başkanlık yarışına giriyor
Medel'den Beşiktaş'a kötü haber!
Medel'den Beşiktaş'a kötü haber!
ÖNCEKİ HABERLER
Demet akbağ eşi için mevlit okuttu işte son hali
Demet akbağ eşi için mevlit okuttu işte son hali
Nihat Doğan'dan bomba açıklama! ''Erdoğan'ı çok seviyorum ama...''
Nihat Doğan'dan bomba açıklama! ''Erdoğan'ı çok seviyorum ama...''
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Devlet Bahçeli MHP'li Cemal Enginyurt'un ulumasına bakın ne yorum yaptı
Devlet Bahçeli MHP'li Cemal Enginyurt'un ulumasına bakın ne yorum yaptı
Barcelona ikinci yarıda coştu
Barcelona ikinci yarıda coştu
Erkenci Kuş 39. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 39. bölüm fragmanı
Uğuroğlu'ndan çok tartışılacak "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" çıkışı!
Uğuroğlu'ndan çok tartışılacak "Davutoğlu resmen Erdoğan'a rakip oldu" çıkışı!
3600 ek gösterge çıkma tarihi maaşa ne zaman yansır?
3600 ek gösterge çıkma tarihi maaşa ne zaman yansır?
Yorumlar 1 yorum