Fatih Erbakan tahliye ettirdiği binaya kendi partisinin tabelasını astı

Bilindiği üzere Saadet Partisi'nin bulunduğu genel merkez binasını icra yoluyla tahliye ettiren Fatih Erbakan, kendi partisi Yeniden Refah'ın tabelasını astığı gözlemlendi
Saadet Partisi Genel Merkezi’ni icraya veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, binaya kendi partisinin tabelasını astı.
Ne olmuştu?
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisi'nin (SP) kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasını, icra yoluyla boşaltmıştı.
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Foto Galeri Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye edildi