Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye edildi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz, en kısa sürede yeni yerlerinde hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Herhangi bir aksaklık bir gerileme söz konusu değil, yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir yer tutmak için arkadaşlar çalışıyorlar. Bina konusunda partimizin 20-30 yılını planladığımız için en azından kalıcı bir yer olması bakımından birtakım çalışmalar yürütüyoruz.'' dedi.