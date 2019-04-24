Hasan Cemal'in attığı 'Ermeni' twitine bakın tepki yağıyor

Sosyal medya hesabından Hrant Dink'e yönelik bir paylaşımda bulunan Hasan Cemal, sözde Ermeni soykırımını tanıyan ifadeler kullandı. Hasan Cemal'in 24 Nisan'a yönelik twitinde '24 Nisan soykırım acını paylaşıyorum' diye yazdı.

Hasan Cemal'in attığı twit şöyle;



24 Nisan nedir?

24 Nisan Ermeniler tarafından 'sözde soykırım' günü olarak kabul ediliyor. 24 nisan 1915 tarihinde Ermeni komiteleri kapatılarak, yöneticilerinden 2345 kişi devlet aleyhine faaliyette bulunmak suçundan tutuklanmıştır. Tutuklular Ankara ve Çankırı hapishanelerine yollanmıştır. Ermenilerin bunun 'soykırım' olduğunu iddia ederek her yıl bu günü "Ermeni soykırımının yıldönümü" diye anmaktadırlar. ABD ve Fransa başta olmak üzere bir çok ülkenin parlamentosunda da 24 Nisan'ı 'soykırımı anma günü' olarak kabul ettirmektedirler.