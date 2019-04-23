Florya’da 23 Nisan coşkusu! Terim'i hiç böyle görmediniz

Florya’daki 23 Nisan etkinliğinde rengarenk boyaları ellerine alan çocuklar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin duvarlarını hayallerince boyadılar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hünerlerini ve hayal güçlerini ortaya koyan çocuklar adeta birer ressam gibi fırça darbeleriyle birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkardı.