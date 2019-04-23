Florya’da 23 Nisan coşkusu! Terim'i hiç böyle görmediniz

Florya’da 23 Nisan coşkusu! Terim'i hiç böyle görmediniz

Galatasaray’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çocuklara özel sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Galatasaray Futbol Akademisi'nin U8 ve U9 takımı oyuncuları hünerlerini bu kez fırça darbeleriyle sergiledi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Florya’da 23 Nisan coşkusu! Terim'i hiç böyle görmediniz - Sayfa 1

Florya’daki 23 Nisan etkinliğinde rengarenk boyaları ellerine alan çocuklar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin duvarlarını hayallerince boyadılar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hünerlerini ve hayal güçlerini ortaya koyan çocuklar adeta birer ressam gibi fırça darbeleriyle birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkardı. 

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Florya’da 23 Nisan coşkusu! Terim'i hiç böyle görmediniz - Sayfa 2

Galatasaray Futbol Akademisi'nin U8 ve U9 takımı oyuncularına bir sürpriz de A takımı oyuncuları ve Teknik Direktör Fatih Terim’den geldi. 

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Florya’da 23 Nisan coşkusu! Terim'i hiç böyle görmediniz - Sayfa 3

Futbolcular, genç oyuncularla bir araya gelirken, duvara resimler çizip, yazılar yazdıktan sonra Fatih Terim ve teknik heyetle birlikte Jupp Derwall antrenman sahasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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Florya’da 23 Nisan coşkusu! Terim'i hiç böyle görmediniz - Sayfa 4

İşte Florya'dan renkli kareler...

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