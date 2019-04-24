HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Mars'a inan uzay aracı InSight inanılmaz sesler kaydetti!

Mars'a inan uzay aracı InSight inanılmaz sesler kaydetti!

NASA'nın Mars'ta araştırmalar yapması için uzaya gönderdiği InSight aracı, Mars yüzeyine inmesinin ardından yer sarsıntısı kaydetti.

NASA yetkilileri ve bilim insanları, InSight'ın 6 Nisan'da Mars'ta hafif şiddette bir yer sarsıntısını tespit ettiğini, bunun gezegende kayıt altına alınan ilk deprem olduğuna inanıldığını açıkladı. 

Paris Yerküre Fizik Enstitüsünden Philippe Lognonne, "nihayet Mars'ın sismik açıdan hala aktif olduğuna dair kanıt elde etmenin heyecanını yaşadıklarını" belirterek, "Aylardır böyle bir sinyali bekliyorduk." dedi. 

InSight uzay aracı Mars'ta çektiği en net fotoğrafı paylaşmıştı.

Uzmanların hem 6 Nisan'da kayıt altına alınan veriyi hem de mart ortasından bu yana tespit edilen daha zayıf üç sismik sinyali incelemeyi sürdürdüğü kaydedildi. 

Bilim adamları, Mars'taki depremleri inceleyerek kızıl gezegenin oluşum süreci hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor. 

Mars'ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Kılıçdaroğlu'na saldırı anını anlattı
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Kılıçdaroğlu'na saldırı anını anlattı
Trafik sigortasında yeni düzenleme kural ihlali yapan sürücü...
Trafik sigortasında yeni düzenleme kural ihlali yapan sürücü...
Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı
Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı
Hasan Cemal'in attığı 'Ermeni' twitine bakın tepki yağıyor
Hasan Cemal'in attığı 'Ermeni' twitine bakın tepki yağıyor
Fatih Erbakan tahliye ettirdiği binaya kendi partisinin tabelasını astı
Fatih Erbakan tahliye ettirdiği binaya kendi partisinin tabelasını astı
ÖNCEKİ HABERLER
Furkan'lı Philadelphia 76'ers yarı finale yükseldi
Furkan'lı Philadelphia 76'ers yarı finale yükseldi
Saç ekimi öncesi nelere dikkat edilmelidir?
Saç ekimi öncesi nelere dikkat edilmelidir?
Bir Zamanlar Çukurova 30. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 30. bölüm 2. fragmanı
Ersun Yanal isyan etti: İlla derbi mi oynayalım
Ersun Yanal isyan etti: İlla derbi mi oynayalım
Demet akbağ eşi için mevlit okuttu işte son hali
Demet akbağ eşi için mevlit okuttu işte son hali
Söz 80. bölüm ilk sahne
Söz 80. bölüm ilk sahne
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Yorumlar