HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Furkan'lı Philadelphia 76'ers yarı finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı
Furkan'lı Philadelphia 76'ers yarı finale yükseldi

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, sahasında karşılaştığı Brooklyn Nets'i 122-100 mağlup ederek seride durumu 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı.

NBA'de Play-Off ilk turunda heyecan 4 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76'ers, Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 122-100 mağlup ederek seride durumu 4-1 getirdi ve yarı finale yükseldi. Philadelphia'nın rakibi Orlando Magic'i 4-1 geçen Toronto Raptors oldu.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 12 dakika süre aldığı maçı 7 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile tamamlarken, takımda ayrıca Joel Embiid 23 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 13 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Nets'te ise Ronde Hollis Jefferson 21 sayı, 2 ribaund ile oynadı. 

Damian Lillard'ın hem maçı hem turu getirdi 
Portland Trail Blazers, Moda Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı Damian Lillard'ın son saniye üçlüğü ile 118-115 yenerek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı. Portland, Denver Nugguts - San Antonio Spurs eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Portland'da Lillard 50 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle yıldızlaşarak takımına galibiyeti getirdi. Oklahoma'da ise Paul George'un 36, Russel Westbrook'un 29 sayısı yetmedi. 
NBA'de gecenin sonuçları şöyle: 

Batı Konferansı 
Denver Nuggets (3): 108 - San Antonio Spurs: 90 (2) 
Portland Trail Blazers (4): 118 - Oklahoma City Thunder: 115 (1) 

Doğu Konferansı 
Toronto Raptors: (4) 115 - Orlando Magic: 96 (1) 
Philadelphia 76ers: (4) 122 - Brooklyn Nets: 100 (1) 

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Kılıçdaroğlu'na saldırı anını anlattı
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Kılıçdaroğlu'na saldırı anını anlattı
Trafik sigortasında yeni düzenleme kural ihlali yapan sürücü...
Trafik sigortasında yeni düzenleme kural ihlali yapan sürücü...
Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı
Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı
Hasan Cemal'in attığı 'Ermeni' twitine bakın tepki yağıyor
Hasan Cemal'in attığı 'Ermeni' twitine bakın tepki yağıyor
Fatih Erbakan tahliye ettirdiği binaya kendi partisinin tabelasını astı
Fatih Erbakan tahliye ettirdiği binaya kendi partisinin tabelasını astı
ÖNCEKİ HABERLER
Saç ekimi öncesi nelere dikkat edilmelidir?
Saç ekimi öncesi nelere dikkat edilmelidir?
Ersun Yanal isyan etti: İlla derbi mi oynayalım
Ersun Yanal isyan etti: İlla derbi mi oynayalım
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Demet akbağ eşi için mevlit okuttu işte son hali
Demet akbağ eşi için mevlit okuttu işte son hali
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Babalar günü ne zaman hangi güne denk geliyor 2019
Babalar günü ne zaman hangi güne denk geliyor 2019
27 yıl komada kalan kadın uyandı
27 yıl komada kalan kadın uyandı
23 Nisan mesajları resimli 23 Nisan tebrik sözleri 2019
23 Nisan mesajları resimli 23 Nisan tebrik sözleri 2019
Yorumlar