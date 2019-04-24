HABER /  GALATASARAY
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Galatasaray Muslera'nın yedeğini buldu

Galatasaray Muslera'nın yedeğini buldu

Fernando Muslera’ya yedek olacak kaleci arayan Galatasaray, Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan’ı istiyor.

Sezona 'iki kupa' parolasıyla devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Fernando Muslera'yı yedekleyecek yerli kaleci arayışlarından bir türlü sonuç alamayan Galatasaray'da gözler Rizesporlu Gökhan Akkan'a çevrildi.

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki file bekçisinin 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı F-35 bombası patlattı Norveç isyanlarda Almanya çekiliyor
Fatih Altaylı F-35 bombası patlattı Norveç isyanlarda Almanya çekiliyor
İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu anlar! Denize zorunlu iniş uyarısı
İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu anlar! Denize zorunlu iniş uyarısı
YSK bugün MHP ile AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını görüşecek
YSK bugün MHP ile AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını görüşecek
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten sert çıkışlar: CHP ikazı anlamamış
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten sert çıkışlar: CHP ikazı anlamamış
Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın ilk transferi
Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın ilk transferi
Mars'a inan uzay aracı InSight inanılmaz sesler kaydetti!
Mars'a inan uzay aracı InSight inanılmaz sesler kaydetti!
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan açıkladı: Türkiye ile Azerbaycan ortak üretecek
Bakan açıkladı: Türkiye ile Azerbaycan ortak üretecek
Karaman, bu kez 22 yıllık hasreti bitirmek istiyor
Karaman, bu kez 22 yıllık hasreti bitirmek istiyor
23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri
23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri
Furkan'lı Philadelphia 76'ers yarı finale yükseldi
Furkan'lı Philadelphia 76'ers yarı finale yükseldi
Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
Altın alacaklar dikkat! İşte son durum
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Kılıçdaroğlu'na saldırı anını anlattı
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Kılıçdaroğlu'na saldırı anını anlattı
23 Nisan mesajları resimli 23 Nisan tebrik sözleri 2019
23 Nisan mesajları resimli 23 Nisan tebrik sözleri 2019
Yorumlar