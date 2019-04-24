Galatasaray Muslera'nın yedeğini buldu

Fernando Muslera’ya yedek olacak kaleci arayan Galatasaray, Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan’ı istiyor.

Sezona 'iki kupa' parolasıyla devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Fernando Muslera'yı yedekleyecek yerli kaleci arayışlarından bir türlü sonuç alamayan Galatasaray'da gözler Rizesporlu Gökhan Akkan'a çevrildi.

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki file bekçisinin 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.