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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten sert çıkışlar: CHP ikazı anlamamış

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten sert çıkışlar: CHP ikazı anlamamış

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Çubuk'ta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "CHP ikazı anlamamış" diye konuştu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Ayrıca Sinan Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

"Provokasyon değilse ahmaklıktır"

Sinan Ateş, "Her zamanki gibi kökü ve kökeni belli bazı odaklardan yönlendirilen bu saldırılarda, güya Genel Başkanımızın, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı desteklediği, savunduğu savı ileri sürülmektedir. Aklı kıt olana anlatmak, görmek istediği gibi görene göstermek zordur; ama yine de anlatalım. Kılıçdaroğlu'nun önlem almadan, HDP ile ittifakı bariz ortadayken, hassasiyetin çok yüksek olacağı belli olan şehit cenazesine katılması bir provokasyon değilse ahmaklıktır" dedi.

"Kimse sokağı ajite etmemelidir"

Ateş, "Genel başkanımızın haklı uyarılarını enine boyuna düşünmeden sosyal medyada bir saldırı başlatmakta kimsenin haddi değildir. Ancak görünen o ki CHP ikazı anlamamış ve liderimize laf yetiştirmeye hatta camiamızı töhmet altında bırakmaya gayret etmiştir. Ülkü Ocakları, liderine yapılacak saldırılara misliyle cevap verecektir. Sabrımız taşarsa öfkemiz sel olur. Kimse sokağı ajite etmemelidir" ifadelerini kullandı.

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