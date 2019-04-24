Fatih Altaylı F-35 bombası patlattı Norveç isyanlarda Almanya çekiliyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde "F-35, para verip bu uçağı envanterine katan ülkeleri izliyor ve bu ülkelerin askeri bilgilerini ABD’ye aktarıyor." diye yazdı.

ABD ile yaşanan F-35 krizine casusluk iddiası da eklendi. Devasa maliyeti ve sorunlarıyla gündemden düşmeyen F-35'ler NATO ülkelerine bela olmuş durumda. Rus S-400 füzelerinin alınması halinde bu uçakları vermeyeceğini söyleyen Wasington'un tezgahını yazar Fatih Altaylı, "Asıl casus hangisi" başlıklı köşesinde paylaştı.

Altaylı, bu durumu ilk keşfeden ülkenin 40 adet F-35 siparişi veren Norveç olduğunu belirterek, yazısına şöyle devam ediyor:

Norveç rahatsızlığını dile getirdi, Almanya çekiliyor

"F-35’ler yaptıkları tüm görevlerin en ince ayrıntısına kadar tanımlarını, her görev sırasında ve sonrasında ABD’deki merkezi server’a aktarıyorlar. Bu, uçağın görev tanımının bir parçası. Norveç bu durumdan duyduğu rahatsızlığı saklamıyor. Almanya, aralarında bunun da bulunduğu bir dizi gerekçe ile F-35 programından çekiliyor."

ABD’nin istemediği hiçbir görevi yapamaz hale getirilebilir

Military Watch Magazine’de yayınlanan bir analizi aktaran Altaylı, "F-35’lerin Türkiye başta olmak üzere bazı kritik ülkeler açısından yaratacağı sakıncalara değiniyor ve bu uçakların ABD tarafından uzaktan kontrol ile uçamaz ve ABD’nin istemediği hiçbir görevi yapamaz hale getirilebileceğini belirtiyor." ifadelerine yer verdi.

F-35'lerle ilgili yazısını Altaylı, "Yani tüm bunlara bakarak F-35’lerin verilmemesi bir ceza değil, bir ödül gibi görünüyor." diye yazarak tamamladı.

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