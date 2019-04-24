Karaman, bu kez 22 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 8 yıllık galibiyet özlemine Trabzon’da son veren bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, bu kez 22 yıllık deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak istiyor.

3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları’na katılmayı büyük oranda garantileyen Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 22 yıldır deplasmanda yaşadığı galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Ünal Karaman yönetiminde 8 yıllık galibiyet hasretine bu sezon Trabzon’da oynanan maçta son veren bordo-mavililer, bu kez rakibi karşısında 22 yıllık deplasman galibiyeti hasretini bitirmeye çalışacak. Sarı-lacivertli takımı deplasmanda en son 23 Ağustos 1997’de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer söz konusu tarihten sonra oynadığı 22 dış saha maçında 13 mağlubiyet 9 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

İstanbul’daki son galibiyette Ünal Karaman sahadaydı

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe maçını kafasında oynamaya başladı. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da 2-1 mağlup ettiği Fenerbahçe karşısında 8 yıllık galibiyet özlemini bitirerek bir ilke imza atan bordo-mavililerin teknik patronu, bu kez aynı başarıyı İstanbul’da yaşamak istiyor.



Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavililerin Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1997 yılında 3-1 yendiği maçta oyuncu olarak sahada yer alıyordu. Trabzonspor’un İstanbul’da Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetinde sahada yer alan Ünal Karaman; Hami Mandıralı ve Tolunay Kafkas’ın ardından takımın 3. golünü atmıştı. Karaman, oyuncu olarak gösterdiği başarıyı bu kez teknik direktör olarak göstermek istiyor.