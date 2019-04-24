TOKİ’nin indirim kampanyasından 8 bin 735 kişi yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim getiren kampanyaya kısmı ödemelerle beraber 8 bin 735 vatandaş başvurdu. Vatandaşlar toplam 509 milyon 523 bin liralık borcunu ödedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada kısmı ödemeler hariç, 7 bin 400 vatandaş 455 milyon 244 bin liralık borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı.

ESNEK ÖDEME İLE 54 MİLYONLUK BORÇ KAPATILDI

İndirim kampanyasında bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borcunun tamamını kapatamayan bin 335 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları 54 milyon 278 bin liralık peşin ödemeyle yüzde 22 indirimden faydalandı.

KİŞİSEL TASARRUFLA 395 MİLYONLUK BORÇ KAPATILDI

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 77,56’sı 395 milyon 197 bin liralık borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen 395 milyon 197 bin lira piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.