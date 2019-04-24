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İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında İME aylık bazda yüzde 0.91, malzeme endeksi yüzde 1.24 ve işçilik endeksi yüzde 0.23 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 27.49, işçilik endeksi de yüzde 26.66 yükseldi.

İnşaat maliyet endeksi (İME) Şubat ayında yıllık yüzde 27.22 arttı. TÜİK verilerine göre;

Bina inşaatı maliyet endeksi, Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 0.77, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 27.44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.04, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 27.67 yükselirken, aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.21, yıllık yüzde 26.95 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Şubat ayında aylık yüzde 1.41, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 26.52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.88 ve işçilik endeksi yüzde 0.30 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26.91 ve işçilik endeksi yüzde 25.60 yükseldi.

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