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Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak açıklamalar! "Ankara nasıl kaybedildi?"

Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak açıklamalar! "Ankara nasıl kaybedildi?"

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Ankara seçimleriyle ilgili yeni yazısında "Özhaseki yanlış aday olduğu için değil, birileri kuyusunu kazdığı için seçimi kaybetti" ifadelerini kullandı.

Özışık, "Ankara nasıl kaybedildi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ülke olarak İstanbul'daki seçimlere odaklandığımız için Ankara'yı neden ve nasıl kaybettiğimizi konuşamadık" diye yazdı.

Özışık, Özhaseki için "Birileri omuz vermediği ve hatta birileri kuyusunu kazdığı için Ankara seçimlerini kaybetti" dedi.

"Özhaseki Ankaralı değil, onunla seçim kaybederiz?"

Özışık, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı bu süreç içinde Özhaseki için nasıl bir çalışma yapmış? Ya da ’Özhaseki Ankaralı değil, onunla seçim kaybederiz?’ diye kimler kampanya yürütmüş? Konuşacak çok şey, ortaya dökülecek çok hata var ama onu sonraya bırakalım" diye konuştu.

"Seçimler başka nedenlerle kaybedildi"

"Birileri Mehmet Özhaseki'nin yanlış tercih olmasından dolayı Ankara'nın kaybedildiğini söylüyor" diyen Özışık, "Ben de Özhaseki tercihinin çok doğru olduğunu, seçimlerin ise başka nedenlerle kaybedildiğini savunuyorum" dedi.

"Melih Gökçek" iddiası

"Peki bu kadar başarılı bir siyasetçi Ankara'yı neden kaybetti?" sorusunu soran Özışık, şöyle devam etti:

Ankara'da bugün bile yüzde 15'lik bir oy potansiyeli olan Melih Gökçek ile karşı karşıya gelmesine kim sebep olmuş? Kimler, ‘Ondan uzak dur, yoksa sana çok zarar verir?’ demiş?

"Sahip çıkmak bu partinin boynunun borcu"

Özışık, sözlerini şöyle tamamladı: Ancak AK Parti'nin bu süreçte Mehmet Özhaseki gibi marka bir ismi kaybetmemesi ve eksiye oranla daha fazla sahip çıkması lazım.

Bolu'nun kaybedilmesi sonrası belediye başkan adayı Fatih Metin Bakan Yardımcılığı'na getiriliyorsa, Mehmet Özhaseki'ye sahip çıkmak bu partinin boynunun borcudur.

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