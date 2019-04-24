Emniyet Genel Müdürlüğü binasında yangın
Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen Caddesi'ndeki merkez binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü binasının 7'nci katından yoğun duman çıktığının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının İnşaat Emlak Dairesindeki bir odada çıktığını belirledi.
Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın nedeniyle binanın 7'nci katı yoğun dumanın etkisi altında kaldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından binanın pencereleri açılarak duman tahliye edildi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.