HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Merkez Bankası'ndan mevduat faizi atağı! İşte o değişiklikler

Merkez Bankası'ndan mevduat faizi atağı! İşte o değişiklikler

Merkez Bankası, mevduatta enflasyonun üzerinde faiz konusunda değişiklik yapan Merkez Bankası, 3 ay vadeli TL mevduatında da değişken faiz uygulanmasına olanak sağladı.

Merkez Bankası, Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ’’de değişiklik yaptı.

Değişiklik tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak 22 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

"Değişken faiz uygulamasına izin verildi"

Değişken faiz daha önce sadece 6 aydan daha uzun vadeli mevduatlar için uygulanabiliyordu. Yapılan değişiklikle Türk Lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli mevduatlar için de değişken faiz uygulamasına izin verildi. Döviz mevduatında ise daha önce olduğu gibi 6 aydan uzun vadeli mevduatlarda değişken faiz uygulanabilecek.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazetede yer alan tebliği şu şekilde:

-Mevduat ve faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğ  (SAYI: 2006/1)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ;

-9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir.

-Bu Tebliğ 22/4/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Altun'dan "1915 olayları" çıkışı!
Fahrettin Altun'dan "1915 olayları" çıkışı!
Galatasaray Muslera'nın yedeğini buldu
Galatasaray Muslera'nın yedeğini buldu
Fatih Altaylı F-35 bombası patlattı Norveç isyanlarda Almanya çekiliyor
Fatih Altaylı F-35 bombası patlattı Norveç isyanlarda Almanya çekiliyor
İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu anlar! Denize zorunlu iniş uyarısı
İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu anlar! Denize zorunlu iniş uyarısı
YSK bugün MHP ile AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını görüşecek
YSK bugün MHP ile AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını görüşecek
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten sert çıkışlar: CHP ikazı anlamamış
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten sert çıkışlar: CHP ikazı anlamamış
ÖNCEKİ HABERLER
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
TOKİ’nin indirim kampanyasından 8 bin 735 kişi yararlandı
TOKİ’nin indirim kampanyasından 8 bin 735 kişi yararlandı
Babalar günü ne zaman hangi güne denk geliyor 2019
Babalar günü ne zaman hangi güne denk geliyor 2019
Bakan açıkladı: Türkiye ile Azerbaycan ortak üretecek
Bakan açıkladı: Türkiye ile Azerbaycan ortak üretecek
Karaman, bu kez 22 yıllık hasreti bitirmek istiyor
Karaman, bu kez 22 yıllık hasreti bitirmek istiyor
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın ilk transferi
Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın ilk transferi
Bugün PTT açık mı olur kapalı mı-23 Nisan 2018 PTT çalışma saati
Bugün PTT açık mı olur kapalı mı-23 Nisan 2018 PTT çalışma saati
Yorumlar