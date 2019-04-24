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Düğün sezonu açıldı 2019'da en çok tercih edilen düğün hediyelikleri

Düğün sezonu açıldı 2019'da en çok tercih edilen düğün hediyelikleri

Uzmanlar her yıl ortalama 600 bin kişinin evlendiği Türkiye’de, düğün alışverişlerinde en çok tercih edilen düğün hediyeliklerini Cevapla TV uzmanlarından Tasarımcı Ezgi Tosun açıkladı.

Bu yıl düğün dahil bir çok organizasyonda en çok tercih edilen hediyelik sukulent oldu ve oluyor . İnsanlar misafirlerine verdikleri hediyelerde de kalıcılığı yüksek olan ürünleri tercih etmeye başladı.

Bizim firmamızda da canlı ürünler olduğu gibi bir çok alternatif mevcut . Gelen talepler doğrultusunda da çeşitlendirme ve ekleme yapıyoruz.

Kaynak: Cevapla TV

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