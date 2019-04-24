Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor

Sanayinin dijital dönüşümü için örnek modeller ortaya koyan Gizil Enerji, ServiceMax ile işbirliği yaparak iş süreçlerini dijital dünyaya taşımaya devam ediyor.

Özellikle rafineri, petro kimya tesisleri, tank çiftlikleri ve endüstri kuruluşlarındaki saha servis yönetimini dijitalleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gizil Enerji CEO’su Esma Gülten Çan, “Daha verimli ve güvenli iş süreç yönetimi sağlamak için teknolojiyi kullanmamız kaçınılmaz. Sahadaki tüm çalışanların birbiri ile anlık iletişim halinde olduğu ve iş takibi yaptığı ServiceMax çözümü ile sonuçlara odaklanan bir yönetim tarzı benimsiyorsunuz” dedi.

Hata riski sıfıra yakın

Hizmet verdikleri müşterilerinin sahadaki tüm servis işlemlerini dijitalleştireceklerini anlatan Esma Gülten Çan, “Bir iş için kullanılacak ekipman tercihinden tutun, o işi yapacak teknik personelin kabiliyet tanımı ve güvenliği gibi daha yüzlerce başlık bir akıllı cihazda toplanıyor. Böylelikle hata riski neredeyse sıfıra iniyor” diye konuştu.

Her ay bir milyon iş emri

ServiceMax teknolojisinin dünya genelinde 150 milyondan fazla akıllı cihazda çalıştığını ifade eden ServiceMax MENAT Bölgesi Satıştan Sorumlu Başkan yardımcısı Gürhan Kalelioğlu “Bu çözüm ile her ay 1 milyondan fazla iş emri veriliyor. ServiceMax endüstride kullanılan tüm makinelerin ömrünü, arızalanma riskini, bakım zamanını dijital olarak takip eder. Amacımız makineleri çalışır durumda tutmak ve işi büyütmenin önünü açmaktır” şeklinde konuştu.