Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün elini öptüler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, serbest kalarak evine döndü. Köyünde sevinçle karşılanan Sarıgün'ün akrabaları tarafından elinin öpülmesi dikkat çekti.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasından sonra köyünde bazı akrabaları tarafından sevinçle karşılandı.
Elini öpüp fotoğraf çekindiler
Serbest kalmasının ardından köyüne dönen Osman Sarıgün, yakınları tarafından karşılandı. Osman Sarıgün'ün elini öpenler oldu.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Savcı sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kılıçdaroğlu'na böyle saldırmışlardı;