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Berat Albayrak'tan son dakika konkordato açıklaması!

Berat Albayrak'tan son dakika konkordato açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konkordatolarla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Albayrak; "Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz" dedi.

Berat Albayrak, sosyal medyadan konkordato süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredive 787 firma konkordatodan çıktı"

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