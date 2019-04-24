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Geniz eti hakkında bilinmesi gerekenler ciddi sorunlara yol açabilir

Geniz eti hakkında bilinmesi gerekenler ciddi sorunlara yol açabilir

Çocuklarda geniz etinin yol açtığı problemler ve tedavi hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Bölümü Op. Dr. Serveren Yurtsever, 

Op. Dr. Yurtsever, mikroorganizmalara karşı savunma sistemlerinden biri olan geniz etinin genetik ve alerjik gibi nedenlere bağlı olarak çocukların daha sık enfeksiyona maruz kalmasına yol açabildiğini belirtti.

Yurtsever, asıl görevi savunma olan geniz etinin, bakteriyel tabakanın gelişmesiyle birlikte problem haline dönüşebildiğini ve vücut için bakteri kaynağı olabildiğini söyledi.

Geniz etinin sebep olabileceği hastalıklar
Op. Dr. Yurtsever, “Büyüyen geniz eti, burun havayolunu tıkar ve çocuk burun solunumu yapamaz. Buna bağlı olarak da pek çok sağlık sorununa da neden olabilir. Geniz etinin sebep olabileceği hastalıklar sinsi seyreden işitme kaybı, horlama ve gece uykuda solunum durması, idrar kaçırma, uyku sırasında salınan büyüme hormonunun etkilenmesine bağlı olarak gelişen büyüme sorunları, yüz görünümünde şekil bozuklukları, iştahsızlık, iyi nefes alamayan ve kaliteli uyku uyuyamayan çocuklarda sık görülen hiperaktivite ve davranış bozuklukları, okul başarısızlığı, kronik sinüzit ve geceleri durmayan öksürükler, ağız solunum nedeniyle vücutta hissedilemeyen sıvı kayıpları ve ağız kokusu, ağız solunumuna bağlı diş çürükleri ve burun içi fizyolojisinin bozulmasına bağlı gelişen burun kanamaları olarak sıralanabilir” dedi. 

İlaç tedavisi
Geniz eti problemi tedavisinin hastaların büyük bir kısmında cerrahi olarak yapıldığını vurgulayan Op. Dr. Yurtsever, şöyle devam etti:

“Bazı hastalar da ilaç tedavisiyle takip edilmektedir. Tanıda bakış muayenesi sırasında yüz bölgesinde şekil bozukluğunun belirlenmesi, endoskopik yöntemler, direkt grafi ve gerekirse BT görüntüleme yöntemleri kullanılır."

Gerekirse ameliyat edilir
"KBB uzmanı muayenesinden sonra ailenin şikayetleri de dinlenerek çocuğu rahatsız eden geniz eti için gerektiğinde ameliyat kararı verilebilir. Ameliyat öncesi sık bademcik enfeksiyonu mutlaka sorgulanmalıdır. Kulaklar da iyice incelenmeli ve basınç testi yapılmalıdır. Eğer ameliyat önerilmişse; bakteri kaynağı haline gelen, çocuğun yüz gelişimini, uyku düzenini ve gelişimini bozan geniz eti problemi için zaman kaybedilmemesi gerekir.” 

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