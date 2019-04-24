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NASA'dan bir ilk! Mars'ta gözlemlendi

NASA'dan bir ilk! Mars'ta gözlemlendi

NASA'nın Kızıl Gezegen'e yolladığı InSight adlı araştırma robotunun sismolojik sensörleri sayesinde insanoğlu ilk kez başka bir gezegendeki depremi kaydetti.

Salı günü yapılan açıklamaya göre bu deprem Insight aracının gezegene inmesinden 5 ay sonra yaşandı. InSight özellikle Mars'ın yüzeyinin altında neler olup bittiğini anlamak için tasarlanmıştı. İki yıl boyunca görev yapacak olan InSight aracının 6 Nisan günü tespit ettiği ilk depremin richter ölçeğine göre 2,5 şiddetinde olduğu anlaşıldı.

InSight aracı 128 gündür Mars'ta bulunuyor ve üzerinde bir hidrojen atomu çapındaki sismik aktiviteyi dahi algılayabilecek Fransız yapımı bir sismometre mevcut. Bilim insanları şimdi bu depreme neyin sebep olduğunu anlamaya çalışıyor. Gelen ilk bulgulara göre depreme yüzeydeki herhangi bir aktivite değil tamamen yüzey altı faaliyetler neden oldu.

Mars'taki tektonik hareketlerin ve depremlerin dünyadakilere kıyasla son derece sessiz ve düşük seviyeli olduğu belirtiliyor.

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