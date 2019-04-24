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Sudan'da değişimin sembolü "Beyaz gelin" Alaa Salah: Hepimiz Kandka'yız

SUDAN'daki gösterilerin simgesi Alaa Salah, "yolsuz rejimin kökünün kazınmasını" istediklerini belirterek "Hepimiz Kandakayız" dedi.

Salah, antik kraliçelere atıfla kendisi için yapılan "Kandaka" benzetmesi için de, "Bu isim bütün kadın protestocular için geçerli olmalı" ifadelerini kullandı.

"Bütün kadın protestocular için geçerli olmalı"

Afrika ülkesi Sudan’da 30 yıllık Ömer El Beşir diktatörlüğüne ordu tarafından son verilmesi sonrasında sivil yönetim talebiyle kitlesel eylemler sürüyor. Kadınların ilk günden bu yana eylemlere yoğun katılımı devam ederken, ülkedeki değişimin simgesi haline gelen 22 yaşındaki Alaa Salah gösterilerin neden sürdüğünü anlattı.

Salah’ın, "Kandaka" isimli antik kraliçeye benzetilmesi hakkında “Bu isim bütün kadın protestocular için geçerli olmalı. Sokakta ve meydanlarda mücadele eden herkes Kandaka” demesi dikkat çekti.

"Bu rejim Sudan’ı yok etti"

“Taleplerimiz, yolsuz rejimin kökünün kazınması yönünde” diyen Salah şöyle devam etti: Bu rejim Sudan’ı yok etti. Yolsuzluk her yere yayıldı. Bu, bir cinayet ve tiranlık rejimi

"Amacımız, rejimin tamamen devrilmesi”

Salah, “Şu an meydanlardayız çünkü Beşir hâlâ rejimin parçası ve amacımız, rejimin tamamen devrilmesi” dedi. Salah “Daha iyi bir Sudan, demokratik, insanları kayırmacılıkla değil hukukla yargılayan bir devlet istiyoruz. Devriminiz taleplerimiz karşılanana dek sürecek” diye konuştu.

İkonik video hakkında konuştu

Salah, modern Sudan’ı 3 bin yıldan uzun zaman önce yöneten Nübye Kuş Krallığı’nun Kandaka adı verilen kraliçelerinin giysilerine benzetilen elbisesiyle, protestoculara “Devrim” diye tempo tutturduğu ikonik video hakkında da şunları söyledi: Nübye kraliçesi çok cesur, güçlü ve bilgeydi. Bu isim bütün kadın protestocular için geçerli olmalı. Sokakta ve meydanlarda mücadele eden herkes Kandaka.

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