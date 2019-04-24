Temel Karamollaoğlu bu kez üniversite açılmasına karşı çıktı

Çamlıca Camii'nin açılmasına karşı çıkarak tepkilere yol açan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hızını alamadı. Karamollaoğlu bu kez bazı illerde üniversite açılmasına karşı çıktı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha önce hızlı tren ve Çamlıca Camii'nin gereksiz olduğunu söylemişti. Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul gibi projelere de karşı çıkan Karamollaoğlu bu sözlerinden dolayı çok tepki aldı.

Karamollaoğlu, bu kez de Iğdır, Ardahan, Şırnak gibi yerlerde üniversite açılmasına karşı çıktı.

Devlet okul açar gibi üniversite açıyor

Karamollaoğlu, konuyla ilgili olarak, "Yüzün üzerinde üniversitemiz var. Yahu Allah rızası için, gidip şimdi Ardahan'dakiler, Iğdır'dakiler gücenmesin ama, Ardahan'da bir üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok. Hocası da yok çok yerde. Şırnak'a git, öğrenci yok. Muhterem arkadaşlarım; bunu dediğim koskoca bir devlet bu politikaları üretiyor. Hala okul açar gibi üniversite açıyor. Bu nasıl bir anlayış" ifadelerini kullandı.