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TKP'li Belediye Başkan Fatih Maçoğlu'dan dikkat çeken komünizm açıklaması

TKP'li Belediye Başkan Fatih Maçoğlu'dan dikkat çeken komünizm açıklaması

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Amacımız komünizmi inşa etmek değil. Biz kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek istiyoruz" dedi.

TKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde zafer kazandığı tek şehir olan Tunceli'de belediye başkanlığı koltuğuna oturan Maçoğlu, Reuters haber ajansına konuştu.

Maçoğlu, "Biz seçimden önce insanlara gittiğimizde iki sorun gördük. Bunlardan birincisi onlar duvar istemiyordu, bürokrasi, insanlar ve belediye arasında duvar istemiyordu. İkinci sorun ise işsizlikti" ifadesini kullandı.

'Amacımız komüniz mi inşa etmek değil'

Maçoğlu, "Elbette amacımız komünizmi inşa etmek değil. Biz kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek istiyoruz" dedi.

Maçoğlu’nun bölgede yüzde 35’lere çıkan işsizlik oranını da turizmi canlandırarak, kooperatifleri yaygınlaştırarak ve çevreci konutlar yaparak gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

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