Selahattin Demirtaş'ın savunmasında Ahmet Davutoğlu bombaları

HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu davada yargı önüne çıktı ve Davutoğlu savunması ile dikkat çekti.

Ttutuklu olarak yargılandığı davanın Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde görülen duruşmasına Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nden SEGBİS yoluyla bağlandı. İddialar hakkında kendini savunan Demirtaş, seçimleri de savunmasında kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın ifadesinde öne çıkan bölüm ise Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu'nun pazartesi günü yayınladığı manifestoya atıfta bulunan Demirtaş şunları söyledi:

-"Büyük ve ünlü akademisyen ve siyasetçi, Ortadoğu'da barışın mimarı kişi"nin sözlerinden alıntı yaparak devam edeyim -Ahmet Davutoğlu- ki, kendisi Türkiye'nin bu hale gelmesinden de sorumludur. Tutuklandığımızda başbakandı, bütün bu kararların altında da imzası vardı.

Kendisi bu hale getirdi

-Bugün de kendince muhteşem(!) tespitler yapan Davutoğlu'ndan dinleyelim, yargı ne haldeymiş. Bu hale getirenlerden biri de kendisi değilmiş gibi: Hukuk güç biriktirme arası değil, gücü denetleme alanıdır. Ahmet Davutoğlu, yargının ne hale geldiğini beyan etmek zorunda kalıyor. Biz söyleyince tarafız da bu da mı taraf?

Davutoğlu bizi hapse gönderen kişi

-Bunları söyleyen, siyasi tarihimizin en büyük hukuksuzluğuna imza atan başbakanlardan biri. "Milletvekillerinin yasama süreci içindeki etkinliği güçlendirilmelidir" diyen Davutoğlu, bizi milletvekili kimliğimizle cezaevine gönderen başbakan olarak tarihe geçmiştir. Dokunulmazlıkların kaldırılması tartışılırken bizim teklifimiz, Meclis iç tüzüğündeki usule uygun kaldırılmasıydı. Ama Davutoğlu, "Bu çok uzun sürer, başka bir formül bulalım" dedi. Mustafa Şentop bu formülün mucididir.

Ahmet Davutoğlu da mı terörist?

-Bugün bizim seçilmiş milletvekili olarak hapiste olmamızın sebeplerinden biridir Mustafa Şentop. Eminim ki, o da Davutoğlu gibi ileride "Biz o dönemler çok yanlışlar yaptık" diyecektir de, anlam ifade etmeyecektir.

-Ahmet Davutoğlu da mı terörist? O da mı yargıya düşman? O da mı vatan haini? Hayır. Bizi öyle ilan ettiniz de, ona ne diyeceksiniz? Yargı konusunda durum dediği gibidir ama öyle bir iki yazı yazmakla da bu vebalden kurtulamaz.

Kılıçdaroğlu'na saldıranlar niye serbest?

-Bir tweet attı diye gece yarısı profesörlerin evini basıp tutuklayabiliyorlar, ama ana muhalefet partisi liderini linç ederek öldürmeye çalışanları adli kontrol şartıyla serbest bırakıyorlar. Neden? Toplum korkuyu iliklerine kadar hissetsin diye. Peki başarılı olunuyor mu? Bunu son seçimler ortaya koydu.

Amacınız etkimizi kırmaktı

- Beni buraya atmanızın sebebi buydu. Yüksekdağ'ın ve tüm arkadaşlarımızın içeri atılmalarının sebebi buydu. Amacınız seçimlerde etkimizi kırmaktı. Ama ne halkımız ne de partimiz boyun eğdi. Sandıkta da halk dersini verdi.

Seçimden sonra değerlendirme yapmak şart

- Seçimden sonra siyaset de yargı da yeni bir değerlendirme yapmak zorundadır. Bu gidişat iyi bir gidişat değildir. Ülke artık Anayasasızlık ve hukuksuzlukla yönetilemez. Bunu defalarca söyledim. Irkçılığı, faşizmi, baskıyı, zulmü, otoriterliği halk sandıkta silip süpürecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.