Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! Bakın hangi şartı sunmuş

Teknik direktör Yılmaz Vural, Cocu'nun ayrılmasından sonra Fenerbahçe'den kendisine bir talep olduğunu ifade ederken Adana Demirspor'a imza atarken bakın hangi şartı sunmuş.

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da görev yapan ve şu an takım çalıştırmayan Türk futbolunun renkli simalarından teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kötü gidişatı yorumladı ve geleceğiyle alakalı TGRT'ye önemli açıklamalarda bulundu.

''Alanyaspor maçında gördüğüm haline inanamıyorum''

Fenerbahçe'nin küme düşmeyeceğini düşünmemesi gerektiğini aktaran Vural, "Fenerbahçe'nin 33 puanı var. Aşağıda Erzurumspor morallendi. Akhisar iç sahadaki bir maçı kaybetmeseydi işin içindeydi. Fenerbahçe'nin en son Alanyaspor maçında gördüğüm haline inanamıyorum. İnanmak mümkün değil.'' ifadelerini kullandı.

''Bence Fenerbahçe hakikaten ligde kalmaya baksın''

''Ben Ersun Yanal'ın demeç verirken yaşadığı sıkıntıyı içimde hissediyorum.'' diyen Yanal, ''Ne diyeceğini şaşırıyor. Bence Fenerbahçe hakikaten ligde kalmaya baksın. 33 puanı ve 5 maçı var. Bu 5 maçı kaybedebilirsiniz, futbol bu. Fenerbahçe, 'Ben büyüğüm, düşmem' kompleksinden kurtulsun. Oynamazsan, kazanamazsan öyle bir düşersin ki... Kimse de gözünün yaşına bakmaz. Böyle bir durumdan Galatasaraylıların memnun olacağını da sanmıyorum. Fenerbahçe'siz bir rekabeti kimle yapacaklar" şeklinde konuştu.

''Fenerbahçe'ye gitme beklentim vardı''

Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra Fenerbahçe camiasında kendisine yönelik bir talep olduğunu iddia eden tecrübeli teknik adam, "Cocu gittiği dönemde Fenerbahçe'ye gitme beklentim vardı. Gerek sosyal medyada olsun, gerek Fenerbahçe camiasında olsun benimle ilgili önemli bir talep olduğu konuşuluyordu. Tüm anketlerde halk beni çok ön planda tutmuştu. Hep hayalimdi buralarda olmak. Dolayısıyla bu hayalimizi gerçekleştirecek bir zamanlama olarak gördüm bu zamanı. O yüzden Adana Demirspor'da böyle bir madde yazdırmıştım. Bundan sonra da gideceğim her takıma yazdıracağım.'' dedi.

''Yılmadan devam edeceğim''

Vural, ''Ben antrenörlüğe başladığım ilk günden beri bu maddeyi yazdırıyorum. Ben inatçı bir insanım, adım Yılmaz bir kere. O yüzden yılmadan devam edeceğim. Bir gün, bir gün diyerek bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

''Fenerbahçe ya da milli takımdan teklif gelirse giderim''

Adana Demirspor'un başına geçmeden önce Fenerbahçe ve milli takımdan teklif beklediğini ve sarı-lacivertli camiada bu yönde bir çalışma olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "İsim vermek istemiyorum, çok değerli Fenerbahçeli bir büyüğümüz, benim Fenerbahçe teknik direktörü olmam için çalışma olduğunu ve sabırlı olmam gerektiğini söyledi. Hem milli takım hem de Fenerbahçe için beklemem gereken bir dönemde Adana Demirspor'dan teklif geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la biz canciğer arkadaşız. O da benden takımın başına geçmem için rica etti, kendisinin de Fenerbahçeli tarafı vardır. Ona tek bir şart sundum, 'Gelirim ama benim bir beklentim var. Fenerbahçe ya da milli takımdan teklif gelirse giderim' diye. O da kabul etti" dedi.

Beşiktaş'a Samet Aybaba tavsiyesi

Beşiktaş'ın teknik direktör olarak Samet Aybaba'yı tercih etmesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın içinden yetişmiş o kadar çok antrenör var ki... Camia önce onları düşünmeye çalışıyordur. Örneğin Samet Aybaba var. Ligin en çok görev yapan atrenörlerinden biri. Feda döneminde yaptıkları ortada. Neden düşünülmesin ki. Ben Samet Aybaba'nın Beşiktaş'ın teknik direktörü olması gerektiğini düşünüyorum. Olmazsa ben de talibim yani" şeklinde konuştu.