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Bakan Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm çıkışı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de canlı yayında çöken binayla ilgili yaptığı açıkalamada, "Çalışmalar sonucu burada riskli gördüğümüz alanlarda kentsel dönüşümü başlatacağız" dedi.

Bakan Kurum, "İnşaat firması hakkında suç duyurusunda bulunuldu" diyerek "Kentsel dönüşüme finansman desteği de verilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Zemin risk analizi yapılıyor

Bu alanda az katlı kentsel dönüşüm projelerini yapacağız. Zeminin riskli olup olmadığına ilişkin çalışma var. Valiliklerden riskli alanların bildirilmesini istedik.

"Kentsel dönüşüm başlatacağız"

26 binamızı can güvenliği sebebiyle boşalttık. Vatandaşlarımızı misafirhaneler ve otellerde misafir ediyoruz. Onlara ilişkin her türlü yardımı desteği, Kağıthane Belediyemiz ve Valiliğimiz koordinasyonunda yürütüyoruz. Sahada ekiplerimizle yaptığımız tespitler neticesinde bölgede bioteknik rapor hazırlatıyoruz. Binalarımızın risk analizini de yapıyoruz. Çalışmalar sonrasında burada kentsel dönüşüm başlatacağız.

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