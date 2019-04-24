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Suç makinesi kadın polisi karşısında görünce böyle dedi

Suç makinesi kadın polisi karşısında görünce böyle dedi

SAMSUN’da, hakkında 17 farklı yakalama kaydı ve 14 yıl 5 ay hapis ve 5 bin TL para cezası bulunan cezaevi firarisi Hülya Y.( 28), polis tarafından yakalandı. Karşısında polisi görünce "Evimi nasıl buldunuz?" diye soran 3 çocuk annesi, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında 'hırsızlık' suçlarından 17 ayrı yakalama ile yine 'evlerden hırsızlık' suçundan toplam 14 yıl 5 ay hapis ve 5 bin TL para cezası bulunan cezaevi firarisi Hülya Y.’yi takibe aldı. 

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kadının, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir evde yaşadığı belirlendi. Polis ekipleri adrese baskın yaptı.

Karşısında polisi görünce "Evimi nasıl buldunuz?" diye soran Hülya Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evli ve 3 çocuk annesi olan Hülya Y.,  mahkemece tutuklandı. 

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