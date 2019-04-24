Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'dan uyarı: İzin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''FETÖ, PKK gibi terör örgütü uzantılarının ne merkezi yönetim kurumlarımızda ne de yerel yönetimlerimizde hakim olmalarına izin vermeyeceğiz'' açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) yarın toplanacağını söyledi.

"1.0'ı haziran ayında tamamlayıp hizmete alıyoruz"

Öte yandan Fuat Oktay, "Yıl sonunda bitirmeyi taahhüt ettiğimiz 'Dijital Türkiye Versiyon 1.0'ı haziran ayında tamamlayıp hizmete alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Oktay, Kamu hizmetlerini tüm vatandaşlar için daha erişilebilir, eşit ve kolay hale getirmek amacıyla çağdaş kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde e-Devlet uygulamalarının hayata geçirildiğine dikkati çekti.

15 Temmuz darbe girişimi

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü: FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin, "kamu kurumları ve yerel yönetimler gibi topluma temas eden yerlerde çalışan personelin, bilgi ve

beceriyle beraber yerli ve milli bir anlayışa da sahip olması"nın elzemliğini gösterdiğine dikkati çeken Oktay, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın, FETÖ, PKK gibi terör örgütü uzantılarının ne merkezi yönetim kurumlarımızda ne yerel yönetimlerimizde ne üniversitelerimizde ne de sivil toplum kuruluşlarımıza hakim olmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.