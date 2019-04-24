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Tunç Soyer'in ilk icraatı tartışılıyor AK Parti'den tepki geldi

Tunç Soyer'in ilk icraatı tartışılıyor AK Parti'den tepki geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, KHK'dan ihraç edilenleri zabıta olarak işe alacaklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığına atanan Kerem Ali Sürekli'ye hayırlı olsun ziyaretine bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, burada düzenlediği basın toplantısında, önlerinde seçimsiz bir 4,5 yıl olduğunu, bu sürede yeni oluşan sosyolojiye göre çalışmalarını yönlendireceklerini söyledi.

Yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirten Dağ, AK Parti'ye İzmir'de verilen 1 milyon 38 bin oyun hakkını vermek için çalışacaklarını ifade etti. AK Parti'nin İzmir'de bazı ilçeleri kaybetmesine ilişkin soru üzerine Dağ, bu konuda çalışma yürüttüklerini ve ilçe ilçe masaya yatırdıklarını dile getirdi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'i tebrik edip etmediğiyle ilgili soru üzerine Dağ, henüz kendisini aramadığını ifade etti. Dağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Soyer ile ilgili bazı soru işaretlerini seçim kampanyası döneminde kamuoyu ile paylaşmıştım. Seçimden sonra bu açıklamaları teyit edecek bir hamle geldi. KHK'den ihraç edilenler FETÖ'cü ve PKK'lılar... İçlerinde yanlış olanlar varsa OHAL Komisyonu düzeltiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilk icraat olarak 'bunları büyükşehirde zabıta olarak alacağım' şeklindeki ifadesinin, kafamdaki soru işaretlerini devam ettiren bir özelliği var. Bu konuda reddeden açıklaması olmadı."

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