HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Rıza Çalımbay: VAR sistemi faydalı

Demirören Haber Ajansı
Rıza Çalımbay: VAR sistemi faydalı

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Rıza Çalımbay, VAR'ın hatayı en aza indirmek için kurulan bir sistem olduğunu belirtti.

TÜRK futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Rıza Çalımbay, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen, "Türk Futbolu ve Değişim Süreci" konulu söyleşiye konuk oldu. Söyleşi öncesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret eden Rıza Çalımbay, daha sonra EÜ Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen söyleşide Video Hakem Uygulaması'nın (VAR) Türk futboluna faydası olduğuna inandığını söyledi.

Çalımbay, "Ben, yeni getirilen bu sistemin Türk futbolu açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İlk başlarda sistemden kaynaklı hatalar elbette olacaktır ancak Türk hakemlerini rahatlatan bu sistem şaibeli olan birçok pozisyonun tekrar izlenebilmesinden ötürü doğru karar vermek için önemli bir yöntem" dedi. 

VAR'ın hatayı en aza indirmek için kurulan bir sistem olduğunu belirten teknik direktör Çalımbay, "Hem hakem arkadaşlarımızın işini kolaylaştırdı, hem de futbol severlerin tepkilerini aza indirdi. Yeni alışmaya çalıştığımız bir yöntem olduğu için pozisyonların tekrar izlenilmesine rağmen hatalı kararlar verilebiliyor. Fakat önümüzdeki dönemlerde sistemin oturacağına inanıyorum" diye konuştu.

Altyapı futbolcularının psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çalımbay, destek ve şans verilmesi halinde genç oyuncuların başarılı olabileceğini söyledi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Rıza Çalımbay, futbolda liderlik vasfı, yabancı dil öğrenme ve işini çok sevmenin başarıyı getireceğini dile getirdi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Timuçin Gençer, söyleşinin sonunda Rıza Çalımbay'a plaket verdi. Çalımbay daha sonra Ege Üniversitesi Televizyonu'na konuk oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Tunç Soyer'in ilk icraatı tartışılıyor AK Parti'den tepki geldi
Tunç Soyer'in ilk icraatı tartışılıyor AK Parti'den tepki geldi
AK Parti'nin YSK Temsilcisi'nden "İstanbul" çıkışı: Hodri meydan
AK Parti'nin YSK Temsilcisi'nden "İstanbul" çıkışı: Hodri meydan
Ruslar açıkladı! İşte S-400'lerin Türkiye'ye teslimat tarihi
Ruslar açıkladı! İşte S-400'lerin Türkiye'ye teslimat tarihi
Bakan Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm çıkışı!
Bakan Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm çıkışı!
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest kaldıktan sonraki ilk sözleri
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest kaldıktan sonraki ilk sözleri
Suç makinesi kadın polisi karşısında görünce böyle dedi
Suç makinesi kadın polisi karşısında görünce böyle dedi
ÖNCEKİ HABERLER
İşte yıllık izinle ilgili bilmeniz gereken her şey İzne çıkmadan mutlaka okuyun
İşte yıllık izinle ilgili bilmeniz gereken her şey İzne çıkmadan mutlaka okuyun
Liverpool'da Mohamed Salah depremi
Liverpool'da Mohamed Salah depremi
Bugün bankalar açık mı kapalı mı olur-23 Nisan 2019
Bugün bankalar açık mı kapalı mı olur-23 Nisan 2019
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! Bakın hangi şartı sunmuş
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! Bakın hangi şartı sunmuş
İsmail Köybaşı'nın dakikada kazandığı para şoke etti
İsmail Köybaşı'nın dakikada kazandığı para şoke etti
Bugün PTT açık mı olur kapalı mı-23 Nisan 2018 PTT çalışma saati
Bugün PTT açık mı olur kapalı mı-23 Nisan 2018 PTT çalışma saati
Göztepe'de Halil ve Alpaslan'a af çıktı
Göztepe'de Halil ve Alpaslan'a af çıktı
3600 ek gösterge çıkma tarihi maaşa ne zaman yansır?
3600 ek gösterge çıkma tarihi maaşa ne zaman yansır?
Yorumlar