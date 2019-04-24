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AK Parti'den saldırıya uğrayan Levent Gök'e geçmiş olsun ziyareti

AK Parti'den saldırıya uğrayan Levent Gök'e geçmiş olsun ziyareti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıda CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de vardı. Gök vücudunun çeşitli yerlerinden yara almıştı. AK Parti'den Gök'e ziyaret geldi.

Ankara'da şehit cenazesine Kemal Kılıçdaroğlu ile katılarak şiddete maruz kalan Levent Gök'e AK Partili Mustafa Yeneroğlu geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde uğradığı saldırı anında TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de vardı.Kalabalığın arasında kalıp yere düşen Gök, kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler aldı.

AK Parti'den ziyaret

Yaşanan bu olayların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gök'ü ziyarete gitti.

Yaptığı geçmiş olsun ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Yeneroğlu, "Meclis Başkanvekilimiz Sayın Levent Gök Beyefendiye geçmiş olsun ziyaretinde bulundum. Yakın ilgisi ve nezaketi için kendisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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