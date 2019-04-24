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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arem Ateşyan'a dikkat çeken mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arem Ateşyan'a dikkat çeken mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Arem Ateşyan'a mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda tarihten kin  ve haset çıkarmak isteyen çevrelere fırsat verilmemesine vurgusu yaptı.

Bir Ermeni vatandaşının dışlanmasına meydan verenler karşılarında bizi bulacaklar diyen Erdoğan, tarihten kin ve haset çıkarmak isteyen çevrelere fırsat verilmemesine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu şu şekilde:

''Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Sayın Aram Ateşyan,

Çok Değerli Ermeni Vatandaşlarım,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum.

Sözlerime başlamadan önce, 8 Mart 2019 tarihinde kaybettiğimiz çok değerli Patrik Sayın Mesrob Mutafyan'ı saygıyla anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni cemaatine başsağlığı diliyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum.

"Ermeni ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur''

Her imparatorluğun dağılma sürecinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde sınırları içerisinde ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizler yaşanmıştır.

Salgın hastalıklar, göçler, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu artan çete ve silahlı grupların öncülük ettiği bozgunculuk eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz diğer Osmanlı vatandaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum.

Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur.

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