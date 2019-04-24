Beşiktaş'la olan sözleşmesi devam ederken Milli Takım'la anlaşan teknik direktör Şenol Güneş, yıllık 4 milyon euro civarında bir para kazanacağı ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım'dan kazanacağı ücret belli oldu.

Akşam TV'de yayınlanan programda A Milli Takım'ın yeni teknik patronu Şenol Güneş'in alacağı maaşla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yıllık kazancı 4 milyon euro civarında

Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon 250 bin lira alan Şenol Güneş'in Milli Takım'daki yıllık kazancı 4 milyon euro civarında olacak.

Milli Takım'la sözleşme imzaladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, yıllık kazancıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;