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Şenol Güneş'in Milli Takım'dan kazanacağı ücret belli oldu

Şenol Güneş'in Milli Takım'dan kazanacağı ücret belli oldu

Beşiktaş'la olan sözleşmesi devam ederken Milli Takım'la anlaşan teknik direktör Şenol Güneş, yıllık 4 milyon euro civarında bir para kazanacağı ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım'dan kazanacağı ücret belli oldu.

Akşam TV'de yayınlanan programda A Milli Takım'ın yeni teknik patronu Şenol Güneş'in alacağı maaşla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yıllık kazancı 4 milyon euro civarında
Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon 250 bin lira alan Şenol Güneş'in Milli Takım'daki yıllık kazancı 4 milyon euro civarında olacak.

Milli Takım'la sözleşme imzaladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, yıllık kazancıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Şenol Güneş ne demişti?

''Benim mukavelem haziran ayında yürürlüğe girecek. Çıkışta muhasebeye sorarsınız kaç para alacağımı.''

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