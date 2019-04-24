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Paul Pogba ManU'dan ayrılacağını duyurdu

Paul Pogba ManU'dan ayrılacağını duyurdu

Fransız futbolcu Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılma kararı aldı ve bu fikrini takım arkadaşlarına bildirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Fransız futbolcu Paul Pogba, Kırmızı-Şeytanlar'dan ayrılacağını takım arkadaşlarına duyurdu. 

Real Madrid'e olası transferi gündemde
L'Equipe'te yer alan habere göre İngiliz ekibi, Fransız oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde transfere engel olmayacak. Manchester United, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Pogba'nın Real Madrid'e olası transferiyle iyi bir bonservis bedeli bekliyor.

Ayrılığın nedeni belli oldu
Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya elenmesi ve Everton'a kaybedilen 4-0'lık maç sonrası zora giren Devler Ligi bileti nedeniyle Pogba'nın ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.

Zidane itiraf etmişti
Geçtiğimiz hafta Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 26 yaşındaki yıldızı takımda görmek istediğini açıklamıştı. 

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