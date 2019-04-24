İmamoğlu'ndan bomba röportaj! "Erdoğan, gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı mı?"

İtalyan La Stampa gazetesinin "Erdoğan gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı mı?" sorusuna Ekrem İmamoğlu, "Erdoğan’ın çok sevildiğini hatırlıyorum, ben o dönemde çalışan bir öğrenciydim" diye yanıt verdi.

Gazetenin "Seçilmenizde Kürtlerin belirleyici rolü oldu. Bu azınlık için ne yapacaksınız?" sorusuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Etnisite ya da din temelli bir yönetimim olmayacak" diye yanıt verdi.

Baş sayfadan yayımlanan söyleşide İmamoğlu, “İyi bir belediye başkanı olarak hatırlanmak için çalışacağım. En iyisi olmasa da İstanbul’un gelmiş geçmiş en demokratik belediye başkanı olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

"Mucize adam" haline geldi

Gazete, İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerini kazanarak “herkesin imkansız olduğunu düşündüğü” bir şeyi başardığını ve “mucize adam” haline geldiğini yazdı. Söyleşiyi yapan La Stampa muhabiri Marta Ottaviani, “Fakat yeni belediye başkanı, fazla heyecana kapılmıyor ve Erdoğan’ın ezici gücünü yenmek için yıllarca çalışmak gerekeceğini biliyor” ifadelerini kullandı.

"Kanıtsız iddialara dayanıyorlar"

AK Parti’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebine ilişkin olarak “YSK’nin alacağı karardan korkup korkmadığı” sorulan İmamoğlu bu soruya şöyle yanıt verdi: Ben rahatım. Bu itirazların hiçbir hukuki zemini yok, kanıtsız iddialara dayanıyorlar. YSK’nin itirazları reddedeceğine eminim.

"Herkesin benimle çalışılabileceğini bilmesini istiyorum"

İmamoğlu, gazetenin “İstanbul’da halen çok sayıda belediye AK Parti’nin elinde. Sizi zora sokmak için ellerinden geleni yapacaklarını düşünmüyor musunuz?” şeklindeki sorusunu, “Benim amacım karşılıklı işbirliğine dayalı bir sistem kurmak. Herkesin benimle çalışılabileceğini bilmesini istiyorum” diye cevapladı.

Borçlara çözüm planı ne?

AK Parti’nin İstanbul belediyesi kasasını “borçlarla dolu olarak” teslim ettiği iddialarının sorulması üzerine de İmamoğlu, “Şöyle söyleyeyim, İstanbul’un ekonomik sorunları olduğunu biliyoruz. Ama öte yandan İstanbul’un büyük bir zenginlik üretme kapasitesi de var. Bu durumu çözüme kavuşturmak için bir plan üzerinde çalışıyoruz ve iyimseriz” dedi.

İmamoğlu, Türkiye’nin mevcut durumunu nasıl gördüğü şeklindeki bir soruyu da şöyle yanıtladı: Her ülkenin çözmesi gereken sorunları vardır. Türkiye şu anda demokrasi alanında yetersiz, fakat daha fazla demokrasi için verilen büyük bir mücadele de var. Her tecrübeden ders almak gerekir. Ben Türkiye’de özgürlük arayışının demokrasi yoluna akacağına inanıyorum.

"Bir sürecin başlangıcı gibi görüyorum"

Gazetenin “Erdoğan’ın iktidarı sona mı geldi?” sorusuna ise İmamoğlu, “Yerel seçimlerin sonuçlarını daha ziyade bir sürecin başlangıcı gibi görüyorum. Kıymetli bir fırsatımız var. CHP toplam nüfusu 40 milyon olan belediyeleri yönetiyor. Yerel yönetimlerden söz etsek de buralarda iyi çalışmaya başlarsak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2023’e siyasi açıdan daha fazla emelle ulaşabiliriz.”

Erdoğan en iyi belediye başkanı mı?

La Stampa’nın, “Erdoğan İstanbul’un gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı olarak görülüyor. Bu fikre ne kadar katılıyorsunuz? Bununla kıyas edilmekten korkmuyor musunuz?” şeklindeki sorusuna İmamoğlu’nun yanıtı şöyle oldu:

Benim fikrimin o kadar önemli olduğunu sanmıyorum. Erdoğan’ın çok sevildiğini hatırlıyorum, ben o dönemde çalışan bir öğrenciydim. Ben iyi bir belediye başkanı olarak hatırlanmak için çalışacağım. En iyisi olmasa da İstanbul’un gelmiş geçmiş en demokratik belediye başkanı.