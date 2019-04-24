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KHK'lılar vatandaşlıktan mı çıkarılacak? HDP'li Gergerlioğlu'ndan bomba gibi çıkış!

KHK'lılar vatandaşlıktan mı çıkarılacak? HDP'li Gergerlioğlu'ndan bomba gibi çıkış!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "KHK'lıların seçme ve seçilme haklarının dahi tartışmaya açılması, KHK'lıların vatandaşlıktan çıkarılmak istendiğini apaçık gösteriyor" diye konuştu. 

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun KHK'lıların oy kullanabileceğine yönelik oy çokluğuyla aldığı karara iki üyenin itiraz ettiğini belirterek, "KHK'lıların oy kullanamayacağına inanan hakimlerin olması son derece üzücü. Aslında yasalar son derece açıktır" diye konuştu.

Gergerlioğlu, partisinin Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve Van Milletvekili Muazzez Orhan ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kendilerinin KHK ile kamudan ihraç edilen milletvekilleri olduklarını belirterek, "2.5 yıldır KHK'lılara yönelik her türlü zulüm yapıldı" ifadesini kullandı.

KHK'lıların seçme ve seçilme hakları

31 Mart seçimi sonrasında yoğun bir şekilde KHK'lıların seçme ve seçilme haklarının konuşulduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, "KHK'lıların seçme ve seçilme haklarının dahi tartışmaya açılması, KHK'lıların vatandaşlıktan çıkarılmak istendiğini apaçık gösteriyor" diye konuştu. 

Belediye başkanı seçilenlere mazbatala verilmemesi

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbatalarının verilmemesini eleştirerek, bunun ahlaki, insani veya hukuki olmadığını söyledi.

Gergerlioğlu, Eksik ve Orhan, basın toplantısında üzerinde "KHK zulmü bitecek" yazan döviz taşıdı.

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