Metrobüs'te yaşanan taciz olayı sapık CHP üyesi mi? Canan Kaftancıoğlu konuştu

Metrobüste yaşanan taciz olayının ardından şüpheli Fatih Ö'nün CHP üyesi olduğu iddiaları üzerine, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu açıklama yaptı.

İstanbul'da Beylikdüzü'nde metrobüste yaşanan iğrenç sapıklık, sosyal medyayı salladı. Fatih Ö. adlı şüpheli, oturan bir kadını taciz ettiği ardından da üzerine mastürbasyon yaptığı öne sürüldü.

Fermuarını açmışsın, üstüme boşalmışsın şerefsiz Tacize uğradığını belirterek tepki gösteren kadının, olayın ardından çektiği videoda "Fermuarını açmışsın, üstüme boşalmışsın şerefsiz", "Biz değil siz utanacaksınız" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Paylaşımları tartışma konusu oldu

Ortalığı karıştıran bu haber sonrası bu kişinin sosyal medya hesaplarında CHP'yi öven ve bu partinin etkinliklerinde çekilen fotoğrafları ortaya çıkınca, yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. "Sapıkimamoğlucu çıktı" etiketi TT listesine girdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Can Kaftancıoğlu Twitter'dan yaptığı açıklama ile tacizcinin CHP'li olduğu iddiasını yalanladı.

Partimizin üyesi değil

Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul’da dün bir metrobüste yaşanan cinsel taciz olayından sonra sosyal medya platformlarında tacizci şahsın partimize üye olduğu iddia edilmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde zanlının partimize üye olmadığı tespit edilmiştir.

Kadına karşı istismar suçunu işleyen kim olursa olsun tavrımız bu konuda nettir. CHP olarak önceliğimiz kadına karşı şiddet ve istismar vakıalarında kadının üstün menfaatini korumaktır.